Переделать с нуля добавление объявлений

$250
Веб-программированиеЗавершен5 заявок258 просмотров
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Для автомобильного портала www.automototruck.com необходимо:

1. Переделать с нуля систему добавления объявлений. Учитывая все существующие поля для каждого типа техники.

2. Разработать поиск по технике

3. Сделать карту техники (пример http://autoline.com.ua/automap.php)

4. Создать баннерную систему.

Указывайте сумму и сроки.

С ув. Ростислав

12 лет назад
errorrs
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$250
7 дней
Доволен исполнителем. Все сделано быстро, ко всем моим придиркам относился с пониманием. Исправление почти в реальном времени. Реализация по проекту радует. Буду обращаться еще.
Великолепный заказчик. Четкое ТЗ, хорошая оплата, постоянно на связи.
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