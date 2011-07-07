Закрытый доступ к страницам сайта

Движок ДЛЕ у меян раньше было так http://video-online.in/smotret-onlajn/melodrama/1501-istoriya-o-1975.html теперь у меня так http://video-online.in/filmi-onlain/melodrama/1501-istoriya-o-1975.html но на новость можно зайти и так http://video-online.in/filmi-onlain/melodrama/1501-istoriya-o-1975.html и так http://video-online.in/smotret-onlajn/melodrama/1501-istoriya-o-1975.html как сделать чтобы нельязя было заходить вот по этой ссылке http://video-online.in/smotret-onlajn/melodrama/1501-istoriya-o-1975.html Ниже представлены фото категорий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В ТЗ произошли изменения.
Пример доступа http://groupon.ru/moscow (естественно без всяких твитеров - шмитеров и прочей дряни ))
Не каких КМС... Скрипт как отдельное самостоятельное приложение!
Скрипт должен работать с любыми php и html сайтами!
ТЗ - Пользователь регистрируется на сайте и на введённый им e-mail, приходит
сгенерированный пароль где указанный E-mail является Логином
Администратору так же приходит уведомление о регистрации пользователя.
Администратор может активировать или удалить пользователя.
Администратор через админ панель в ручную активирует пользователя на определённое время
1,2,3,4,5.....30 дней
После активации на указанный при регистрации пользователем е-маил
приходит сообщение ваш аккаунт активирован и дублируется ему его логин и пароль и ссылка для перехода.
Так же задействовать капчу при входе.
После ввода данных пользователь попадает на заветную страницу.
Скрипт будет применён для скачивания архивов со стороннего сервера
поэтому нужно знающего программиста как скрыть надёжно путь от последующего скачивания
или всё таки придётся устанавливать скрипт на сам сервер где будут храниться файлы?
Файл "admin.php" ОБЯЗАТЕЛЬНО должен находится в папке "admin"
ОБЯЗАТЕЛЬНО МАНУЛ и Комментарии в скрипте!!!
Дополнительные подробности при разговоре.
Желательно ICQ или Skype для более детального объяснения.
Если есть что то подобное рассмотрим варианты.
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