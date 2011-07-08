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Создать сайт с использованием JavaScript и Drupal
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Создать сайт с использованием JavaScript и админки на Drupal, предоставлю верстку и дизайн с учетом Ваших требований. Срок реализации 2 недели. В личку предоставлю пример сайта функционал которого повторяется моим сайтом, по сути это интернет магазин.
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