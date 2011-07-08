Редактирование Flash Template

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Исходные данные:

1. Темплейт http://www.templatemonster.com/flash-templates/30886.html (контент в xml)

2. Старый сайт (ресторан), доступа в админку нет.

Задача:

1. Взять данные из старого сайта - текст, фото.

2. Залить в темплейт

3. Выложить работу на вашем хосте.

Трудности:

1. Шрифты в темплейте не поддерживают РУС язык.

Сроки:

1. До 9 утра 08-07-2011 по МСК

Оплата:

1. Любым удобным способом (в рублях) постфактум. До 11-00 08-07-2011 по МСК

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12 лет назад
e-Commerce
Юрий 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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