В ТЗ произошли изменения. Пример доступа http://groupon.ru/moscow (естественно без всяких твитеров - шмитеров и прочей дряни )) Не каких КМС... Скрипт как отдельное самостоятельное приложение! Скрипт должен работать с ...
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Требуется сверстать дизайн для HostCMS и настроить интернет магазин
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