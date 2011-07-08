Добавить разделы каталога продукции

Вот интернет--магазин: http://kniga-podarok.com.ua/, он сделан на базе древнего фреймворка http://www.phpwact.org/ Вот пример страницы карточки товара (книги) - http://kniga-podarok.com.ua/book/puteshestwiya/243/2375/ Что нужно сделать: 1. На страницах книг к картинкам обложек alt текст прописан, но его почему-то не видно. Надо чтобы ...