Перенос на движок джумла

Веб-программированиеЗавершен3 заявки116 просмотров
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Перенос на движок джумла

12 лет назад
Cybercuckoo
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
serviom
Олег 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$150
4 дня
После того как накосячил предыдущий исполнитель и нереально задержал сроки, Олег все поправил и доделал работу в короткие сроки и с учетом моих требований. Приятно было поработать. Спасибо.
Хороший заказчик