Требуется настроить Яндекс.Карты на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Требуется настроить Яндекс.Карты на сайте с автоматическим определением координат.

Т.е. пользователь вводит адрес объекта, но не прописывает его географические координаты.

А координаты для отображения на карте должны определяться автоматически сервисом Яндекс.Карты для каждого конкретного объекта.

Объектов будет очень много - десятки тысяч.

Хотелось бы реализовать как здесь - http://www.dom43.ru/estate_base?object_type=0&operation=0&user_id=&object_id=4&oblast_id=37&town_id=99511&microregion_id=0&street_id=0&admin_region_id=226337&min_land_area=0&max_land_area=0&min_price=0&max_price=0&min_area=0&max_area=0&min_living_area=0&max_living_area=0&min_kitchen_area=0&max_kitchen_area=0&sort=0

(Скрины во вложении).

12 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад