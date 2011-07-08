Доработать функционал интернет-магазина

Вот интернет--магазин: http://kniga-podarok.com.ua/, он сделан на базе древнего фреймворка http://www.phpwact.org/

Вот пример страницы карточки товара (книги) - http://kniga-podarok.com.ua/book/puteshestwiya/243/2375/

Что нужно сделать:

1. На страницах книг к картинкам обложек alt текст прописан, но его почему-то не видно. Надо чтобы было видно. Насколько я понимаю, надо title добавить. То же самое к картинкам 3-х книг, которые связаны "с этой книгой заказывают"

2. закрыть в noindex ссылки на несколько статичных страниц:

а) партнерскую программу

б) прайс

в) корзину

г) Почему клиенты выбирают наш магазин

д) Помощь: как заказать, оплатить и получить книги

Эти страницы нужно закрыть в noindex со всех страниц сайта, кроме главной.

3. На странице отдельной книги (карточки товара) несколько раз используется тег h1, надо его позаменять на другие, и при этом чтобы вид страницы не изменялся.

4. То же самое насчет тега strong

5. Каталог на сайте состоит из разделов и подразделов. Нужно сделать, чтобы на каждую страницу раздела или подраздела админ мог добавить произвольный блок текста (могут быть html теги , ,

,

) и в нем картинку. Этот блок должен располагаться в верхней части, под шапкой.

6. В коде страниц разделов и подразделов есть единственный закрывающий тег . Насколько я понимаю, он там не нужен, и надо его убрать.

Самое сложное для исполнителя будет - разобраться, какие именно файлы нужно править :).