Мультифид

Веб-программированиеЗакрытнет заявок163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен мультифид, надодобия

http://www.kytoon.com/mfeed/admin/main.php - демо

просьба писать знающим людям которым не придется все подробно объяснять

+ указывайте ту стоимость за которую вы готовы выполнить заказ

10 лет назад
dnetro
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад