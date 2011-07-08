Xedant Human Emulator нужен php скрипт.

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Для эмуляции уникального браузера, включая проверки скриптами на предмет настроек системы, подключения тех или иных приложений и плагинов -

Нужен удобно настраиваемый фильтр http заголовков, для их подмены.

Если готовы взяться, укажите цену и сроки.

PHP
12 лет назад
dnetro
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад