Xedant Human Emulator нужен php скрипт.

Нужен мультифид, надодобия http://www.kytoon.com/mfeed/admin/main.php - демо просьба писать знающим людям которым не придется все подробно объяснять + указывайте ту стоимость за которую вы готовы выполнить заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для эмуляции уникального браузера, включая проверки скриптами на предмет настроек системы, подключения тех или иных приложений и плагинов -
Нужен удобно настраиваемый фильтр http заголовков, для их подмены.
Если готовы взяться, укажите цену и сроки.
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