Livestreet + Афиша + Мультиязычность

Есть в наличии плагин для Livestreet "Афиша" http://livestreet.ru/blog/pay/4833.html

Проблема в том, что мне нужно модифицировать систему, так как в том виде, в котором плагин продается мне не подходит.

Вот перечень того что нужно изменить:

1. Необходима мультиязычность. Сайт ориентирован на два языка (русский и эстонский), с возможностью правки языковых файлов.

Переключение языков пользователем на фронтенде.

При добавлении пользователем места или события или любой другой информации поля формы дублируются для двух языков. Но информацию на фронтенде пользователь видит только на том языке, который он выбирает. Если в поля одного из двух языков информация не была введена, то эти поля не отображаются (то есть если к примеру событие было добавленно на одном языке, то на другом этого события не видно). Это касается всего контента. В качестве примера как это приблизительно работает я могу привести сайт www.okidoki.ee/ru/, конкретно процедура добавления объявления.

2. Возможность подключения платежных модулей или организация внутренней валюты (евро), с возможностью пополнения счета различными способами (и возможность добавления новых способов пополнения кредита (как вариант эстонских банковских каналов

SEB Pank http://seb.ee/ru/biznes/priem-platezhei/poluchenie-platezhei-v-internete

Swedbank https://www.swedbank.ee/business/cash/cashflow/ecommerce/intro?language=RUS

Sampo Pank http://www.sampopank.ee/ru/48992.html

3. Мне нравится как реализован сайт coolpoint.ru. Очень здорово когда на при заходе на сайт, на карте человек видит точки — интересные места города. Но хотелось бы иметь возможность выбирать города страны из выпадающего списка, так чтобы человек в пределах страны мог выбрать любой город и посмотреть места — события.

4. На главной странице, под картой хотелось бы видеть витрину оплаченных событий, способом событий указанном в пункте 2, то есть кто хочет, может за дополнительную плату вывести свое событие на главную, в качестве рекламы своего заведения. По типу как на сайте www.okidoki.ee/ru/ «рекомендуемые объявления».

5. Ссылка в админку должна быть спрятана (по типу Джумловского планина Jsecure, который добавляет в адрес фразу-пароль, например так mysite.ru/administrator/?фразапароль)

Жду предложений по стоимости работ!!!