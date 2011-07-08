Написать компонент прайс-калькулятор Joomla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки140 просмотров
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Нужно написать компанент Для Джумлы http://www.parfumeriya-optom.ru/zakaznew.php -аналогичный этому прайс-калькулятор . Нужно чтобы можно было цены менять и добавлять позиции.

А затем когда калькулятор все посчитал кнопка "Заказать" и через нее отправляться письмо со всеми позициями выбранными на почту.

ОБязательно пишите цену и сроки.

Joomla
12 лет назад
nikerina
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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