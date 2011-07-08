Разработка TYPO3-расширения: Paid Membership

Добрый день,

требуется разработать расширение для TYPO3, реализующее платную регистрацию пользователей на сайте. Функционал примерно следующий:

- регистрация пользователей в несколько этапов с навигацией по этим этапам («Шаг 1: выбранный тариф -> Шаг 2: личные данные -> Шаг 3: Выбор спосба оплаты -> Шаг 4: Подтверждение»)

- конкретные поля для форм, а также их валидирование, текст для подтверждающего регистрацию письма, предварительный выбор доступных способов оплаты могут быть заданы из Backend-конфигурации модуля

- интеграция оплаты через PayPal, для остальных способов оплаты, которые со временем будут дополнительно разработаны, должна существовать относительно простая возможность подключения (чтобы не переписывать каждый раз расширение с нуля)

Пожалуйста, называйте бюджет и сроки.