Требуется напарсить товары из Маркета в файл csv

Нужен мультифид, надодобия http://www.kytoon.com/mfeed/admin/main.php - демо просьба писать знающим людям которым не придется все подробно объяснять + указывайте ту стоимость за которую вы готовы выполнить заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется напарсить товары из яндекс Маркета и предоставить в csv для дальнейшего импорта в интернет магазин.
Нужны
- категория
- название
- фотография
- полное описание
Указать стоимость за работу.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимы плагины для браузеров Firefox, Safari, Chrome и IE по работе с IE. Плагин должен встраивать внутрь верстки страницы Youtube кнопку, при клике на которую инициируется выполнение скрипта на моем сайте (в качестве параметра ему ...Закрыт12 лет назад
Нужно написать компанент Для Джумлы http://www.parfumeriya-optom.ru/zakaznew.php -аналогичный этому прайс-калькулятор . Нужно чтобы можно было цены менять и добавлять позиции. А затем когда калькулятор все посчитал кнопка "Заказать" и через нее отправляться письмо со всеми позициями выбранными ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен готовый скрипт PPC партнерскрй программы. менеджмент/сортировка фидов управление адвертами примеры: umaxsearch.com klikvip.com rivaclick.com И тысячи других подобных. Масштабируемость и готовность принять тонны трафика :) Интересны только готовые решения.Закрыт12 лет назад
Есть в наличии плагин для Livestreet "Афиша" http://livestreet.ru/blog/pay/4833.html Проблема в том, что мне нужно модифицировать систему, так как в том виде, в котором плагин продается мне не подходит. Вот перечень того что нужно изменить: ...Закрыт12 лет назад
На сайте компании необходимо сделать новые разделы каталога продукции, добавить в шаблон корзину покупок, добавить и форму авторизации и мини-профиль посетителя.Закрыт12 лет назад
Для эмуляции уникального браузера, включая проверки скриптами на предмет настроек системы, подключения тех или иных приложений и плагинов - Нужен удобно настраиваемый фильтр http заголовков, для их подмены. Если готовы взяться, укажите цену и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Перенос на движок джумлаВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Вот интернет--магазин: http://kniga-podarok.com.ua/, он сделан на базе древнего фреймворка http://www.phpwact.org/ Вот пример страницы карточки товара (книги) - http://kniga-podarok.com.ua/book/puteshestwiya/243/2375/ Что нужно сделать: 1. На страницах книг к картинкам обложек alt текст прописан, но его почему-то не видно. Надо чтобы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется настроить Яндекс.Карты на сайте с автоматическим определением координат. Т.е. пользователь вводит адрес объекта, но не прописывает его географические координаты. А координаты для отображения на карте должны определяться автоматически сервисом Яндекс.Карты для каждого конкретного объекта. Объектов будет очень ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад