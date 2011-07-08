Написать простенькое Java приложение для телефона

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка165 просмотров
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Нужно реализовать Java приложение для мобильника Samsung S9402 Ego, позволяющее осуществлять Отправку сообщений методами POST или GET

Для отправки сообщений методом GET из командной строки броузера используйте строку

http://IP/sms.aspx?login=xxxxxx&password=xxxxxx&numa=xxxxxx&numb=xxxxxxx&text=xxxxxx&unicode=xxx

Параметры:

IP - адрес сервера

login - логин пользователя в систем

password - пароль пользователя в системе

numа - номер с которого отправляется SMS (без "+", 11 символов MAX). При параметре unicode=yes допускаются английский буквы и точка (100% доставки при этом НЕ гарантируется!)

numb - номер на который отправляется SMS (без "+")

text - текст сообщения.

При параметре unicode=no - только английские буквы, цифры и набор символов: !:(),.?';-/. MAX длина - 160 символов.

При параметре unicode=yes - любые символы. MAX длина - 70 символов

unicode - определяет передается сообщение в кодировке UTF16 или нет. Доступные значения - yes или no

более подробно при переписке.

12 лет назад
interneo
Семен 
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lucky_men
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$5
3 дня
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