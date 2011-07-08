Написать простенькое Java приложение для телефона

Нужно реализовать Java приложение для мобильника Samsung S9402 Ego, позволяющее осуществлять Отправку сообщений методами POST или GET

Для отправки сообщений методом GET из командной строки броузера используйте строку

http://IP/sms.aspx?login=xxxxxx&password=xxxxxx&numa=xxxxxx&numb=xxxxxxx&text=xxxxxx&unicode=xxx

Параметры:

IP - адрес сервера

login - логин пользователя в систем

password - пароль пользователя в системе

numа - номер с которого отправляется SMS (без "+", 11 символов MAX). При параметре unicode=yes допускаются английский буквы и точка (100% доставки при этом НЕ гарантируется!)

numb - номер на который отправляется SMS (без "+")

text - текст сообщения.

При параметре unicode=no - только английские буквы, цифры и набор символов: !:(),.?';-/. MAX длина - 160 символов.

При параметре unicode=yes - любые символы. MAX длина - 70 символов

unicode - определяет передается сообщение в кодировке UTF16 или нет. Доступные значения - yes или no

более подробно при переписке.