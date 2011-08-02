Разработка магазина наклеек

Евгений профессиональный проект-менеджер. Я хочу сделать акцент на слове _профессиональный_. Работая с этим заказчиком я чувствовал, что мои интересы как фрилансера защищены на все 100%. По моей просьбе конкретизировать ТЗ в письменном виде Евгений прислал 4 страницы подробного и грамотного текста. В ходе работы над проектом было много нюансов, которые требовали согласования: Евгений без промедления давал ответы и не "плавал" в принятии решений. Очень порадовало, отсутствие навязчивых идей, которые живут в головах некоторых заказчиков. Евгений, не побоюсь этого слова, даже проявляет беспокойство про комфорт исполнителя. По мере своих возможностей и времени всегда буду принимать заказы у этого заказчик, что и всем остальным фрилансерам рекомендую делать.