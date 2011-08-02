Разработка магазина наклеек

$1000
Веб-программированиеЗавершен13 заявок330 просмотров
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Уважаемые фрилансеры,

Благодарю за интерес к данному тендеру.

Необходимо сверстать и написать/использовать имеющийся движок для магазина наклеек.

Дизайн всех страниц уже нарисован, его нужно только сверстать.

Можно использовать готовый движок - предпочтение отдаю Joomla.

Главная особенность магазина - наличие модуля для выбора цвета наклейки/стены, которое может быть реализовано либо на флэше, либо на js. Аналогичный магазин можно увидеть тут - megasticker.ru

Требования к кандидату:

Опыт и профессионализм

Корректность в сроках

Сделка СБС и только, с договором.

Спасибо за внимание.

12 лет назад
nordell
46 летЭстония
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
cmd
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов
12 лет назад
$600
21 день
С огромной благодарностью пишу Евгению этот отзыв. Как фрилансера могу охарактеризовать его как профессионального, корректного и очень порядочного. Работу выполнил быстро, без лишних вопросов. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем!
Евгений профессиональный проект-менеджер. Я хочу сделать акцент на слове _профессиональный_. Работая с этим заказчиком я чувствовал, что мои интересы как фрилансера защищены на все 100%. По моей просьбе конкретизировать ТЗ в письменном виде Евгений прислал 4 страницы подробного и грамотного текста. В ходе работы над проектом было много нюансов, которые требовали согласования: Евгений без промедления давал ответы и не "плавал" в принятии решений. Очень порадовало, отсутствие навязчивых идей, которые живут в головах некоторых заказчиков. Евгений, не побоюсь этого слова, даже проявляет беспокойство про комфорт исполнителя. По мере своих возможностей и времени всегда буду принимать заказы у этого заказчик, что и всем остальным фрилансерам рекомендую делать.
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