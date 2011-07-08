Изменить систему пролистывания фото

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Изменить систему пролистывания фото в модуле http://dzerjinsk.ru/photospread/%D0%B2%D1%81%D0%B5, таким образом, чтобы фото листались при клике на саму фотографию.

12 лет назад
Asyacherepanova
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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