Нужен мультифид, надодобия http://www.kytoon.com/mfeed/admin/main.php - демо просьба писать знающим людям которым не придется все подробно объяснять + указывайте ту стоимость за которую вы готовы выполнить заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменить систему пролистывания фото в модуле http://dzerjinsk.ru/photospread/%D0%B2%D1%81%D0%B5, таким образом, чтобы фото листались при клике на саму фотографию.
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