Форма отправки файла на почту.

Нужно написать компанент Для Джумлы http://www.parfumeriya-optom.ru/zakaznew.php -аналогичный этому прайс-калькулятор . Нужно чтобы можно было цены менять и добавлять позиции. А затем когда калькулятор все посчитал кнопка "Заказать" и через нее отправляться письмо со всеми позициями выбранными ...