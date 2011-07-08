Доработка компонента instantcms

Требуется доработать компонент этой cms http://instantcms.ru/ "вопросы-ответы" (вот здесь установлена система с дефолтными данными, ссылка конкретно в раздел вопросов http://18.personsky.ru/faq )

Нужно, чтобы получилось примерно это: http://www.plastic-surgeon.ru/consulting/consult2/ (подробное ТЗ предоставлю, вкратце: прикрутить нормальный редактор для задающего вопрос, добавить возможность нескольких ответов, отправка сообщений о заданном вопросе на указанные ящики, ограничить по времени возможность редактирования вопроса)

Компонент нужно клонировать и потом доработать, чтобы с апгрейдами системы не возникало проблем (если просто встроенный менять).