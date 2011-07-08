Доработка компонента instantcms

Нужно реализовать Java приложение для мобильника Samsung S9402 Ego, позволяющее осуществлять Отправку сообщений методами POST или GET Для отправки сообщений методом GET из командной строки броузера используйте строку http://IP/sms.aspx?login=xxxxxx&password=xxxxxx&numa=xxxxxx&numb=xxxxxxx&text=xxxxxx&unicode=xxx Параметры: IP - адрес ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать компонент этой cms http://instantcms.ru/ "вопросы-ответы" (вот здесь установлена система с дефолтными данными, ссылка конкретно в раздел вопросов http://18.personsky.ru/faq )
Нужно, чтобы получилось примерно это: http://www.plastic-surgeon.ru/consulting/consult2/ (подробное ТЗ предоставлю, вкратце: прикрутить нормальный редактор для задающего вопрос, добавить возможность нескольких ответов, отправка сообщений о заданном вопросе на указанные ящики, ограничить по времени возможность редактирования вопроса)
Компонент нужно клонировать и потом доработать, чтобы с апгрейдами системы не возникало проблем (если просто встроенный менять).
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Изменить систему пролистывания фото в модуле http://dzerjinsk.ru/photospread/%D0%B2%D1%81%D0%B5, таким образом, чтобы фото листались при клике на саму фотографию.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день, требуется разработать расширение для TYPO3, реализующее платную регистрацию пользователей на сайте. Функционал примерно следующий: - регистрация пользователей в несколько этапов с навигацией по этим этапам («Шаг 1: выбранный тариф -> Шаг 2: личные данные -> ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Уважаемые фрилансеры, Благодарю за интерес к данному тендеру. Необходимо сверстать и написать/использовать имеющийся движок для магазина наклеек. Дизайн всех страниц уже нарисован, его нужно только сверстать. Можно использовать готовый движок - предпочтение отдаю Joomla. Главная особенность магазина - наличие ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Есть проблема с редактированием шаблона сайта http://www.rosdveri.ru/: при любом редактировании шаблона сайт перестаёт отображаться, отображается только фоновая горизонтальная полоса. при возвращении файлов шаблона в исходный вид ситуация не меняется, сайт по-прежнему не отображается. помогает только ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Необходимы плагины для браузеров Firefox, Safari, Chrome и IE по работе с IE. Плагин должен встраивать внутрь верстки страницы Youtube кнопку, при клике на которую инициируется выполнение скрипта на моем сайте (в качестве параметра ему ...Закрыт12 лет назад
Требуется напарсить товары из яндекс Маркета и предоставить в csv для дальнейшего импорта в интернет магазин. Нужны - категория - название - фотография - полное описание Указать стоимость за работу.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать компанент Для Джумлы http://www.parfumeriya-optom.ru/zakaznew.php -аналогичный этому прайс-калькулятор . Нужно чтобы можно было цены менять и добавлять позиции. А затем когда калькулятор все посчитал кнопка "Заказать" и через нее отправляться письмо со всеми позициями выбранными ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен готовый скрипт PPC партнерскрй программы. менеджмент/сортировка фидов управление адвертами примеры: umaxsearch.com klikvip.com rivaclick.com И тысячи других подобных. Масштабируемость и готовность принять тонны трафика :) Интересны только готовые решения.Закрыт12 лет назад
Есть в наличии плагин для Livestreet "Афиша" http://livestreet.ru/blog/pay/4833.html Проблема в том, что мне нужно модифицировать систему, так как в том виде, в котором плагин продается мне не подходит. Вот перечень того что нужно изменить: ...Закрыт12 лет назад