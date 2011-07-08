Админка сайта (Joomla)

Требуется доработать компонент этой cms http://instantcms.ru/ "вопросы-ответы" (вот здесь установлена система с дефолтными данными, ссылка конкретно в раздел вопросов http://18.personsky.ru/faq ) Нужно, чтобы получилось примерно это: http://www.plastic-surgeon.ru/consulting/consult2/ (подробное ТЗ предоставлю, вкратце: прикрутить нормальный редактор для задающего ...
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Языковой модуль - 3 языка
Верстка сайта PHP
Движок сайту на Joomla
Обязательна возможность пользователя самостьйн коректировать текстовое наполнение страниц сайта, легкое и понятное управление разделом с товарами
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