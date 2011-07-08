Админка сайта (Joomla)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки128 просмотров
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Языковой модуль - 3 языка

Верстка сайта PHP

Движок сайту на Joomla

Обязательна возможность пользователя самостьйн коректировать текстовое наполнение страниц сайта, легкое и понятное управление разделом с товарами

Joomla
12 лет назад
novoh
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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