Нужно сделать копию сайта gsmsync.ru

Уважаемые фрилансеры, Благодарю за интерес к данному тендеру. Необходимо сверстать и написать/использовать имеющийся движок для магазина наклеек. Дизайн всех страниц уже нарисован, его нужно только сверстать. Можно использовать готовый движок - предпочтение отдаю Joomla. Главная особенность магазина - наличие ...