Подробная консультация по созданию портала

Хочу изменить урл сайта, нужно сделать правильный редирект 301
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Есть проект создания многопользовательского сайта. Нужна подробная консультация - средства разработки, ориентировочные цены, сроки.
Консультация нужна в письменном виде, приветствуется опыт в разработке больших проектов.
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