Подробная консультация по созданию портала

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Есть проект создания многопользовательского сайта. Нужна подробная консультация - средства разработки, ориентировочные цены, сроки.

Консультация нужна в письменном виде, приветствуется опыт в разработке больших проектов.

12 лет назад
Grom-ov
Олег 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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