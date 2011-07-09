Нужен одностраничный сайт, где будет какая нибудь интересная иллюстрация ( предоставим исполнителю ) где будут контакты, и ссылка на блог. И нужно чтобы дата открытия менялась постоянно! Примеры: http://www.ateve.com/, http://ludwig.design.ru/, http://www.xeoart.com/. Возможная доплата к основной стоимости! Нам нужны только исходники, никаких установок на сервер не надо!