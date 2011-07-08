Натянуть дизайн на Shop-Script

Нужен одностраничный сайт, где будет какая нибудь интересная иллюстрация ( предоставим исполнителю ) где будут контакты, и ссылка на блог. И нужно чтобы дата открытия менялась постоянно! Примеры: http://www.ateve.com/, http://ludwig.design.ru/, http://www.xeoart.com/. Возможная доплата к основной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстки нет. есть psd и все. CMS - http://www.shop-script.ru/.
Цены? Сроки?
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Привет! Нужно сделать копию сайта www.gsmsync.ru Со всеми функциями, которые на сайте. Оставляйте, свои ICQ.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Языковой модуль - 3 языка Верстка сайта PHP Движок сайту на Joomla Обязательна возможность пользователя самостьйн коректировать текстовое наполнение страниц сайта, легкое и понятное управление разделом с товарамиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать карту гугл на сайт, чтобы когда пользователь зарегистрировался на карте отметилось что в таком то городе (или регионе) живет такой то человек, будет отображаться его ФИО. Интересуют сроки и стоимость. CMS скорее всего будет ...Закрыт12 лет назад
Добрый день ! Нужно разработать форму обратной связи с возможностью прикрепления файла. Поля: Имя email Текст Обзор Фото. После нажатия на кнопку отправить - отправка письма на почту вместе с фотографией. Задача простая предпочтение меньшей цене.Завершен12 лет назад
- $100
Требуется доработать компонент этой cms http://instantcms.ru/ "вопросы-ответы" (вот здесь установлена система с дефолтными данными, ссылка конкретно в раздел вопросов http://18.personsky.ru/faq ) Нужно, чтобы получилось примерно это: http://www.plastic-surgeon.ru/consulting/consult2/ (подробное ТЗ предоставлю, вкратце: прикрутить нормальный редактор для задающего ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно реализовать Java приложение для мобильника Samsung S9402 Ego, позволяющее осуществлять Отправку сообщений методами POST или GET Для отправки сообщений методом GET из командной строки броузера используйте строку http://IP/sms.aspx?login=xxxxxx&password=xxxxxx&numa=xxxxxx&numb=xxxxxxx&text=xxxxxx&unicode=xxx Параметры: IP - адрес ...Закрыт12 лет назад
Изменить систему пролистывания фото в модуле http://dzerjinsk.ru/photospread/%D0%B2%D1%81%D0%B5, таким образом, чтобы фото листались при клике на саму фотографию.Закрыт12 лет назад
- $1000
Уважаемые фрилансеры, Благодарю за интерес к данному тендеру. Необходимо сверстать и написать/использовать имеющийся движок для магазина наклеек. Дизайн всех страниц уже нарисован, его нужно только сверстать. Можно использовать готовый движок - предпочтение отдаю Joomla. Главная особенность магазина - наличие ...Завершен12 лет назад
- $30
Есть проблема с редактированием шаблона сайта http://www.rosdveri.ru/: при любом редактировании шаблона сайт перестаёт отображаться, отображается только фоновая горизонтальная полоса. при возвращении файлов шаблона в исходный вид ситуация не меняется, сайт по-прежнему не отображается. помогает только ...Завершен12 лет назад