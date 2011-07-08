Натянуть дизайн на Shop-Script

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Верстки нет. есть psd и все. CMS - http://www.shop-script.ru/.

Цены? Сроки?

12 лет назад
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Одностраничный сайт

    $50

    Нужен одностраничный сайт, где будет какая нибудь интересная иллюстрация ( предоставим исполнителю ) где будут контакты, и ссылка на блог. И нужно чтобы дата открытия менялась постоянно! Примеры: http://www.ateve.com/, http://ludwig.design.ru/, http://www.xeoart.com/. Возможная доплата к основной ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Админка сайта (Joomla)

    Языковой модуль - 3 языка Верстка сайта PHP Движок сайту на Joomla Обязательна возможность пользователя самостьйн коректировать текстовое наполнение страниц сайта, легкое и понятное управление разделом с товарами

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Карта мира гугл с отметками

    Нужно сделать карту гугл на сайт, чтобы когда пользователь зарегистрировался на карте отметилось что в таком то городе (или регионе) живет такой то человек, будет отображаться его ФИО. Интересуют сроки и стоимость. CMS скорее всего будет ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Форма отправки файла на почту.

    Добрый день ! Нужно разработать форму обратной связи с возможностью прикрепления файла. Поля: Имя email Текст Обзор Фото. После нажатия на кнопку отправить - отправка письма на почту вместе с фотографией. Задача простая предпочтение меньшей цене.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка компонента instantcms

    $100

    Требуется доработать компонент этой cms http://instantcms.ru/ "вопросы-ответы" (вот здесь установлена система с дефолтными данными, ссылка конкретно в раздел вопросов http://18.personsky.ru/faq ) Нужно, чтобы получилось примерно это: http://www.plastic-surgeon.ru/consulting/consult2/ (подробное ТЗ предоставлю, вкратце: прикрутить нормальный редактор для задающего ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать простенькое Java приложение для телефона

    Нужно реализовать Java приложение для мобильника Samsung S9402 Ego, позволяющее осуществлять Отправку сообщений методами POST или GET Для отправки сообщений методом GET из командной строки броузера используйте строку http://IP/sms.aspx?login=xxxxxx&amp;password=xxxxxx&amp;numa=xxxxxx&amp;numb=xxxxxxx&amp;text=xxxxxx&amp;unicode=xxx Параметры: IP - адрес ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка магазина наклеек

    $1000

    Уважаемые фрилансеры, Благодарю за интерес к данному тендеру. Необходимо сверстать и написать/использовать имеющийся движок для магазина наклеек. Дизайн всех страниц уже нарисован, его нужно только сверстать. Можно использовать готовый движок - предпочтение отдаю Joomla. Главная особенность магазина - наличие ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поиск и устранение бага на Шопскрипте

    $30

    Есть проблема с редактированием шаблона сайта http://www.rosdveri.ru/: при любом редактировании шаблона сайт перестаёт отображаться, отображается только фоновая горизонтальная полоса. при возвращении файлов шаблона в исходный вид ситуация не меняется, сайт по-прежнему не отображается. помогает только ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад