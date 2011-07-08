LIVE Трансляции.

Есть скрипт который должен принять два параметра и отправить письмо на почту: (scr.php) Ему передается запрос: http://site.ru/[email protected]&mtext=текст письмо на ящик [email protected] приходит, но такого содержания: Заголовок: Новое письмо от - Текст: E-Mail: Текст: т.е. без подстановки входных данных. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Требуется создать скрипт (веб-приложение) LIVE Трансляций.
Выглядеть должно так:
- каталог категорий (футбол, тенис, и т.д.). Думаю понятно, что если трансляций нет и не ожидается категорию скрыть.
- в каждой категории соответствующий список трансляций, с описанием и временем начала. На русском. Эту информацию нужно где то парсить, в ручную вносить никто не будет.
- При выборе трансляции появляется список доступных каналов. При нажатии на которые начнется трансляция.
Примеры лучшие, много Российских трансляций:
http://livetv.ru (Очень удобная навигация, хочу такую)
Еще примеры:
Просто "спарсить" каталог и каналы плохой вариант.
На приведенных сайтах практически все трансляции с рекламой, логотип и реклама первоисточника трансляции может присутствовать, а вот наложенной рекламы от сайтов ретрансляторов быть точно не должно. Т.е трансляции должны быть с первоисточников, это важно т.к. у нас своя реклама должна быть. А то иногда бывает по три логотипа "висит".
Очень желательно не подгружать сторонних скриптов, плееров и пр. при трансляции, все необходимое желательно подгружать с нашего хоста, если возможно.
Без предоплаты. Оплачу готовый скрипт.
Пишите сроки и цену.
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