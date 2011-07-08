LIVE Трансляции.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется создать скрипт (веб-приложение) LIVE Трансляций.

Выглядеть должно так:

- каталог категорий (футбол, тенис, и т.д.). Думаю понятно, что если трансляций нет и не ожидается категорию скрыть.

- в каждой категории соответствующий список трансляций, с описанием и временем начала. На русском. Эту информацию нужно где то парсить, в ручную вносить никто не будет.

- При выборе трансляции появляется список доступных каналов. При нажатии на которые начнется трансляция.

Примеры лучшие, много Российских трансляций:

http://livetv.ru (Очень удобная навигация, хочу такую)

http://allsport-live.ru

http://www.lshunter.tv

http://eafangames.com

Еще примеры:

http://www.firstrowsports.eu

http://www.livesport24.net

http://www.fromlivesport.com/

http://www.vipbox.tv

Просто "спарсить" каталог и каналы плохой вариант.

На приведенных сайтах практически все трансляции с рекламой, логотип и реклама первоисточника трансляции может присутствовать, а вот наложенной рекламы от сайтов ретрансляторов быть точно не должно. Т.е трансляции должны быть с первоисточников, это важно т.к. у нас своя реклама должна быть. А то иногда бывает по три логотипа "висит".

Очень желательно не подгружать сторонних скриптов, плееров и пр. при трансляции, все необходимое желательно подгружать с нашего хоста, если возможно.

Без предоплаты. Оплачу готовый скрипт.

Пишите сроки и цену.