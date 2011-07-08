Работы с codeigniter. Набор небольших задач.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка189 просмотров
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Здравствуйте!

На срочную реализацию набора несложных задач на фрейверке codeigniter на интересном разрабатываемом проекте приглашаем кандидатов. Оставляйте заявки в проекте и дублируйте в скайп support-weballer.

Требование: наличие необходимых навыков и желание поработать без отлагательств.

12 лет назад
Premier_Minister
Николай 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
andron_w
Андрей 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
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