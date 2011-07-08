Портал бесплатного школьного образования

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Социальный проект, направленный на создание доступного дистанционного образования для всех желающих - учисьбесплатно.рф . Проекту требуются программисты в веб-технологиях, для создания ядра портала.

Проект этот результат вольновластия руководящей партии, в результате которого мы рискуем получить платное школьное образование.

Если же у вас нет времени или желания помочь нам, прошу подскажите где можно найти тех кому не безразлично будущее наших детей.

12 лет назад
Point-boss
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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