Доработка интернет- магазина на Birtix

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Доработка модуля загрузки csv-файла и модуля поиска в интернет- магазинe на Bitrix (www.artshop39.ru).

Возможность дальнейшего сотрудничества по переработке магазина.

1. CSV-файл загружается на сайт, проводится его анализ на предмет изменений. Заливаются только изменения.

2. Структура каталога меняется в зависимости от структуры в CSV файле.

3. При обновлении каталога интернет магазина нагрузка на хостинг должна быть минимальная (количество товаров в каталоге ХХХХ)

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12 лет назад
VLAM
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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