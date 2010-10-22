Доработка модуля загрузки csv-файла и модуля поиска в интернет- магазинe на Bitrix (www.artshop39.ru). Возможность дальнейшего сотрудничества по переработке магазина. 1. CSV-файл загружается на сайт, проводится его анализ на предмет изменений. Заливаются только изменения. 2. ...