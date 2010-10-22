Доработка модуля загрузки csv-файла и модуля поиска в интернет- магазинe на Bitrix (www.artshop39.ru). Возможность дальнейшего сотрудничества по переработке магазина. 1. CSV-файл загружается на сайт, проводится его анализ на предмет изменений. Заливаются только изменения. 2. ...
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- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Наполнение сайта канцелярских товаров (****позиций) картинками и описаниями Поиск картинок и описания в интернете по названию производителя и коду товара от производителя. Вам предоставляется CSV файл. - По названию товара, производителю ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Магазин товаров для творчества (профессиональные товары для художников). Дизайн, верстка, оптимизация. Желательно на Битрикс (комплект Старт преобретен). Большое количество товаров (4000-5000). Сайт должен быть понятным и функциональным, импорт каталога из 1С бухгалтерии.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад