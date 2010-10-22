VLAM

Владимир VLAM

 
59 летРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка интернет- магазина на Birtix

    $100

    Доработка модуля загрузки csv-файла и модуля поиска в интернет- магазинe на Bitrix (www.artshop39.ru). Возможность дальнейшего сотрудничества по переработке магазина. 1. CSV-файл загружается на сайт, проводится его анализ на предмет изменений. Заливаются только изменения. 2. ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта картинками и описание товаров

    Наполнение сайта канцелярских товаров (****позиций) картинками и описаниями Поиск картинок и описания в интернете по названию производителя и коду товара от производителя. Вам предоставляется CSV файл. - По названию товара, производителю ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет магазин под ключ, желательно на битриксе

    Магазин товаров для творчества (профессиональные товары для художников). Дизайн, верстка, оптимизация. Желательно на Битрикс (комплект Старт преобретен). Большое количество товаров (4000-5000). Сайт должен быть понятным и функциональным, импорт каталога из 1С бухгалтерии.

    Битрикс
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад