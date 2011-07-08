Доработка блоков под KVS.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок109 просмотров
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Требуется до работать блоки вывода данных под скрипт Kernel Video Sharing.

- знание PHP

- знание Smarty

12 лет назад
AT-83
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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