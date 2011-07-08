Создать меню по примеру

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Создать меню для магазина на vamshop 1.63

Пример меню: http://samotlor.biz/ ( нужна функциональность, с дизайном не особо заморачиваться )

С меня доступ от фтп ...

От вас понимание что нужно сделать, не высока цена, небольшие сроки выполнения ...

Предпочтение отдаю ЯД.

12 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
striker2
38 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$12
1 день