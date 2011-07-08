Создать меню по примеру

Социальный проект, направленный на создание доступного дистанционного образования для всех желающих - учисьбесплатно.рф . Проекту требуются программисты в веб-технологиях, для создания ядра портала. Проект этот результат вольновластия руководящей партии, в результате которого мы рискуем получить ...
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Создать меню для магазина на vamshop 1.63
Пример меню: http://samotlor.biz/ ( нужна функциональность, с дизайном не особо заморачиваться )
С меня доступ от фтп ...
От вас понимание что нужно сделать, не высока цена, небольшие сроки выполнения ...
Предпочтение отдаю ЯД.
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