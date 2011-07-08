Программирование webasyst-2

Сайт http://btoys.ru/ Нужно сделать следущие. Пишим цену и срок выполнения. Перечень задач: 1) Перенести базу зарегистрированных клиентов из ShopCMS в WASS. Чуть менее 200 записей. Структура данных в 2х движках практически идентична. Нужно чтобы клиент мог авторизоваться на ...
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Хорошая видимость дороги является важным условием безопасной езды. Для того, чтобы на вашей машине стояли автощетки, которые помогут оставаться стеклу чистым в любую непогоду, и существует наш Интернет-магазин "www.autodvorniki.com". Для вас мы предлагаем качественные автодворники известных марок: VALEO, TRICO, CHAMPION, SWF, RINCO, BOSCH, DENSO. Мы работаем по принципу «Быстро, Просто, Удобно».и т.д......
Нужно сделать что бы при нажатие на любой тег из облаков тегов в начале страницы появлялась эта статья а после нее 4 продукта.
Пишим цену и срок выполнения.
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