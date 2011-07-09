Запрос MySQL

Веб-программированиеЗавершен2 заявки104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день ! В приложении запрос.

Необходимо добавить в него следующую вещь.

необходимо добавить подсчет колличества записей из таблицы products_fotos при условии.

products.product_id = products_fotos.product_id

MySQL
12 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Быстро и четко справился с задачей ! Спасибо !
Четкая задача, оперативный расчет. Спасибо.
  • Похожие заказы

  • Доработать скрипт Shop-Script Webasyst

    $40

    1. Магазин не рассчитывает налог на стоимость товаров при выборе определенного вида оплаты. 2. Сделать, чтобы при выборе способа оплаты PAYPAL цена автоматически переключась в доллары.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта cardgirls.ru

    $100

    Создание сайта www.cardgirls.ru в соответствии с ТЗ и готовым дизайном. ТЗ и представление о дизайне – во вложении. Дизайн страниц в слоях вышлю по запросу. Оригинальная CMS. Оплата в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование webasyst-2

    Есть сайт. http://autodvorniki.com Если нажмете кнопку о магазине появиться статья: Хорошая видимость дороги является важным условием безопасной езды. Для того, чтобы на вашей машине стояли автощетки, которые помогут оставаться стеклу чистым в любую непогоду, и существует наш Интернет-магазин ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Webasyst программирование.

    Сайт http://btoys.ru/ Нужно сделать следущие. Пишим цену и срок выполнения. Перечень задач: 1) Перенести базу зарегистрированных клиентов из ShopCMS в WASS. Чуть менее 200 записей. Структура данных в 2х движках практически идентична. Нужно чтобы клиент мог авторизоваться на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение для контакта и одноклассников

    $350

    Требуеться написать простое приложение для контакта и сделать копию в одноклассники. Приложение содержит мало граффики, ее я предоставлю исполнителю. Идея человек вводит фамилию, после оплаты услуги через внутренние сервисы выводится инфа. Более подробное описание высылается ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка сайта на 1с битрикс

    $3000

    Интересует стоимость и сроки, ТЗ в приложении.Предложения рассматриваются только согласно приложению. Желающим получить более подробное ТЗ с дизайном и более подробному описанию, присылайте предложение на почту [email protected] Сайт на движке 1с битрикс "Бизнес" Рассматривается только безопасная сделка ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание онлайн чата

    Необходимо написать собственный чат для интернет магазинов, с расширенным функционалом, с поддержкой языков, с браузерной версией. От вас обязательно опыт написания подобного функционала, его интеграции под различные платформы, портфолио. Примеры чатов: www.siteheart.com www.liveoperator.ru www.zopim.com Укажите стоимость и срок выполнения работы.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад