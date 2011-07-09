Сверстать и оживить элемент.

$30
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Добрый день ! Необходимо сверстать и оживить элементы.

http://ktg.inspire.kz/ktgimg/h3.jpg

http://ktg.inspire.kz/ktgimg/pogoda.jpg

Они должны показывать верное время и погоду. gismeteo.ru Алматы.

12 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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