Сверстать и оживить элемент.

Есть сайт. http://autodvorniki.com Если нажмете кнопку о магазине появиться статья: Хорошая видимость дороги является важным условием безопасной езды. Для того, чтобы на вашей машине стояли автощетки, которые помогут оставаться стеклу чистым в любую непогоду, и существует наш Интернет-магазин ...