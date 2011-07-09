Извлечение из csv на сайт

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Медицинская тематика. на фтп лежит постоянно обновляемый csv-файл, в котором для каждого пользователя записан логин, пароль и результат анализа крови.

нужен скрипт, чтобы при вводе логина и пароля пользователь получал результат анализа.

12 лет назад
tushkan2
Ольга 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать скрипт Shop-Script Webasyst

    $40

    1. Магазин не рассчитывает налог на стоимость товаров при выборе определенного вида оплаты. 2. Сделать, чтобы при выборе способа оплаты PAYPAL цена автоматически переключась в доллары.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Запрос MySQL

    Добрый день ! В приложении запрос. Необходимо добавить в него следующую вещь. необходимо добавить подсчет колличества записей из таблицы products_fotos при условии. products.product_id = products_fotos.product_id

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание сайта cardgirls.ru

    $100

    Создание сайта www.cardgirls.ru в соответствии с ТЗ и готовым дизайном. ТЗ и представление о дизайне – во вложении. Дизайн страниц в слоях вышлю по запросу. Оригинальная CMS. Оплата в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование webasyst-2

    Есть сайт. http://autodvorniki.com Если нажмете кнопку о магазине появиться статья: Хорошая видимость дороги является важным условием безопасной езды. Для того, чтобы на вашей машине стояли автощетки, которые помогут оставаться стеклу чистым в любую непогоду, и существует наш Интернет-магазин ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Webasyst программирование.

    Сайт http://btoys.ru/ Нужно сделать следущие. Пишим цену и срок выполнения. Перечень задач: 1) Перенести базу зарегистрированных клиентов из ShopCMS в WASS. Чуть менее 200 записей. Структура данных в 2х движках практически идентична. Нужно чтобы клиент мог авторизоваться на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение для контакта и одноклассников

    $350

    Требуеться написать простое приложение для контакта и сделать копию в одноклассники. Приложение содержит мало граффики, ее я предоставлю исполнителю. Идея человек вводит фамилию, после оплаты услуги через внутренние сервисы выводится инфа. Более подробное описание высылается ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка сайта на 1с битрикс

    $3000

    Интересует стоимость и сроки, ТЗ в приложении.Предложения рассматриваются только согласно приложению. Желающим получить более подробное ТЗ с дизайном и более подробному описанию, присылайте предложение на почту [email protected] Сайт на движке 1с битрикс "Бизнес" Рассматривается только безопасная сделка ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад