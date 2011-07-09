Извлечение из csv на сайт

1. Магазин не рассчитывает налог на стоимость товаров при выборе определенного вида оплаты. 2. Сделать, чтобы при выборе способа оплаты PAYPAL цена автоматически переключась в доллары.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Медицинская тематика. на фтп лежит постоянно обновляемый csv-файл, в котором для каждого пользователя записан логин, пароль и результат анализа крови.
нужен скрипт, чтобы при вводе логина и пароля пользователь получал результат анализа.
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