Логотип для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок282 просмотра

Нужно нарисовать логотип для интернет-магазина. Тема - компьютерные игры и игровые приставки.

Логотип должен выглядеть солидно, но и соответствовать теме, можно использовать картинки современных приставок (ps3, psp итд.).

15 лет назад
kuppel
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и эффективно. Я очень доволен!

Заявки фрилансеров

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад