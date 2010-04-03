Приватно для Pandochka. dvaa

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Завершен1 заявка236 просмотров

Описание проекта в приватном сообщении.

15 лет назад
bizzzare
Алексей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$50
4 дня
Очень приятно было поработать с этим исполнителем. очень старательна, внимательна к комментариям! очень рекомендую!
Очень культурный заказчик,который знает что хочет.Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад