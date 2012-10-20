armen-m

Армен armen-m

 
37 летАрмения/Ереван
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
Kirus
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
7 баллов
10 лет назад
Написать ТЗ для интернет сервиса
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
visart2
Артем 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
9 баллов
10 лет назад
Бизнес-план городского сайта
Все отлично, но немного затянул со сроками.
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
tenacious
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
9 баллов
11 лет назад
Составление ТЗ
Составил ТЗ. Все хорошо.
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
21 день назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужно дописать ТЗ
Выполнил работу качественно и очень быстро!
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв