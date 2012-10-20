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Отзывы заказчиков
$100
7 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$400
9 баллов
10 лет назад
Все отлично, но немного затянул со сроками.
$1
9 баллов
11 лет назад
Составил ТЗ. Все хорошо.
$50
10 баллов
11 лет назад
Выполнил работу качественно и очень быстро!