Создание лендинг пейдж с использованием паралакса

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок116 просмотров
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Нужно создать Лендинг с использованием параллакса и т.д.

Картинка и примерное описание активных действий в приложенных файлах.

Вопросы если есть, задавайте.

Интересует цена, срок.

Ваши предложения.

10 лет назад
Siteshouse1
Анатолий 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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