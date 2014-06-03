Плавающий модуль на joomla 2.5

Добрый день, форум на Vbulletin v3.8.4 открывается нормально, но возвращает http статус 500, за счет чего ссылки в sape уходят в error. Пишите кто сталкивался с чем то подобным. Присылайте скайп для переписки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать подобный функционал
http://alterbrains.com/demo/modulation
Страница, где должны работать модули http://xn----etbfarkdrfbfevo3c.xn--p1ai/avto
Плавающий модуль должен работать в позициях sidebar-b (плавающий 1) и sidebar-a (плавающий 2)
Не во всех модулях указанных позиций, а в тех где в настройках модулей будет указан определенный Суфикс CSS-класса в поле Суфикс CSS-класса
Позиция должна работать так же мягко как здесь http://demo.joomtut.com/buaxua-floating-module/float-on-middle.html
После ухода верхнего меню вверх позиция должна занимать среднее положение экрана как здесь http://demo.joomtut.com/buaxua-floating-module/float-on-middle.html
Позиция должна работать в рамках своей позиции как здесь http://alterbrains.com/demo/modulation
Если в данной позиции стоит несколько модулей, то верхняя точка после которой позиция должна занять среднее положение экрана это нижний край нижнего модуля. Как только нижний край верхнего модуля пропал из виду наша позиция занимает среднее положение экрана.
Можно доработать этот модуль (http://demo.joomtut.com/buaxua-floating-module/float-on-middle.html), он уже установлен и для примера включен здесь (http://xn----etbfarkdrfbfevo3c.xn--p1ai/avto) с правой стороны с рамкой в 1 пиксель.
Скрин нижней точки http://yadi.sk/d/n4H4Y5_wPPbSK
Еще скрин http://yadi.sk/d/5U0WT3JkPPdCo
Оплата яндекс деньги
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать Лендинг с использованием параллакса и т.д. Картинка и примерное описание активных действий в приложенных файлах. Вопросы если есть, задавайте. Интересует цена, срок. Ваши предложения.Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется доработать (и)или переделать скрипт доски объявлений osclass ((http://os-class.ru/demo/?theme=modern) аналогично структуре сайта localmart.by только функционал(!) Скрипт написан на PHP+mysql+javascript. Коллеги, прошу обращаться тех кто с опытом. Спасибо!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
По сайту milana-s. ru нужно сделать несколько правок: 1) Вынести все js коды и css стили в отдельные файлы 2) Сверстать на главном слайдере кнопку "Подробнее" (что-бы кнопка соответствовала той же ссылке, куда и изображение) 3) Сделать более ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Ищу web- программиста, который сможет написать нестандартный функционал для интернет-магазина на opencart, (PHP-доработки), описание ниже, файлы вложены: 1. клиент положил товар в корзину и нажал кнопку оформить заказ 2. клиент выбирает вариант доставки, есть опция выбрать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо внесение изменений и доработка сайта www.edemvau.ru Возможна дальнейшая работа по обслуживанию сайта на постоянной основе.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $10
Доброй ночи! Требуется СРОЧНО прикрутить скрипт отправки заказа на мыло. Скрипт есть.Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим парсер видеофайлов с сайта seasonvar.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте коллеги. Сайт жутко тормозит, это заметно при переходах. Нужно посмотреть работу сайта и сделать оптимизацию, поправить подгрузку скриптов, проанализировать модули и тд, вообщем, что бы все работало быстро. Сайт http://dombulgakova.ru/ Пишите цену и сроки. Оплата по факту.Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад