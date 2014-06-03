Плавающий модуль на joomla 2.5

Реализовать подобный функционал

http://alterbrains.com/demo/modulation

Страница, где должны работать модули http://xn----etbfarkdrfbfevo3c.xn--p1ai/avto

Плавающий модуль должен работать в позициях sidebar-b (плавающий 1) и sidebar-a (плавающий 2)

Не во всех модулях указанных позиций, а в тех где в настройках модулей будет указан определенный Суфикс CSS-класса в поле Суфикс CSS-класса

Позиция должна работать так же мягко как здесь http://demo.joomtut.com/buaxua-floating-module/float-on-middle.html

После ухода верхнего меню вверх позиция должна занимать среднее положение экрана как здесь http://demo.joomtut.com/buaxua-floating-module/float-on-middle.html

Позиция должна работать в рамках своей позиции как здесь http://alterbrains.com/demo/modulation

Если в данной позиции стоит несколько модулей, то верхняя точка после которой позиция должна занять среднее положение экрана это нижний край нижнего модуля. Как только нижний край верхнего модуля пропал из виду наша позиция занимает среднее положение экрана.

Можно доработать этот модуль (http://demo.joomtut.com/buaxua-floating-module/float-on-middle.html), он уже установлен и для примера включен здесь (http://xn----etbfarkdrfbfevo3c.xn--p1ai/avto) с правой стороны с рамкой в 1 пиксель.

Скрин нижней точки http://yadi.sk/d/n4H4Y5_wPPbSK

Еще скрин http://yadi.sk/d/5U0WT3JkPPdCo

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