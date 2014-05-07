Внести небольшую правку на сайт (js)

Доброго!

Есть сайт, oakfloor.ru, в блоке с картинками дубовых расцветок нужно сделать кликабельными не только кнопку "подробнее", но и саму картинку.

Небольшая проблема в том, что выводится все скриптом (в аттаче).

Задача простая для тех, кто знает js. Разбираться самостоятельно времени сейчас нет. Нужно сейчас, оплата сразу.