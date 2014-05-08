Поправить верстку фотогалереии

К проекту прикрепил архив с версткой фотогалереи, нужно поправить верстку (результаты работы проверить в последних версиях ИЕ, Оперы, Хрома, Мазилы и Сафари!!!):

1 Надо сделать чтобы не обводились картинки при клике на них https://disk.yandex.ua/public/?hash=zRKrgWyDt4EJIVvOhhJGls67sok0nZQlvW36CsJXhWE%3D (к примеру в Хроме это происходит)

2 Сделать плавное передвижение картинок справа в лево как тут http://www.jssor.com/demos/simple-fade-slideshow.html иначе слишком быстро все происходит и слегка не понятно что и как.

3. При достижении последней картинки переходить к первой по нажатию в право (круговая карусель). Пример также здесь http://www.jssor.com/demos/simple-fade-slideshow.html