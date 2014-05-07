Перенос сайта на другой хостинг + доработки

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки189 просмотров
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В этом месяце требуется:

- Нужно перенести сайт на новый хостинг http://hostland.ru/

- Доработки по сайту:

1. Новая страница создается в шаблоне: http://vladstalsnab.ru/catalog/job-sales-manager.php?

А нужно, чтоб на странице присутствовало вертикальное меню и блок "Вы смотрели" находился под меню, как на остальных страницах.

2. Проверить форму регистрации, некоторые клиенты жалуются, что они вводят логин и пароль при регистрации, и система дает с этими данными зарегистрироваться, а когда они пытаются войти в личный кабинет, то выходит ошибка. Возможно есть запрещенные символы или еще что-то, нужно устранить причину.

3. Вывод перечеркнутой цены со скидкой в превью, т.е. в карточке товара скидка выглядит: старая перечеркнута (черным цветом), а новая выделена красным цветом.

А в плитке товара (т.е. на странице, где выведены все товары раздела) написано 2 цены и обе красным цветом. Т.е. нужно привести к такому же виду, как и в карточке товара

Пример: http://vladstalsnab.ru/catalog/?q=2017&s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA (на поиске нужно найти Лестница двухсекционная алюминиевая Вершина ВР2017 2х17 ступеней)

Личные качества: Порядочный, Грамотный, Надежный

Требования: Опыт работы с 1С-Битрикс от 1 года

Оплата за результат.

10 лет назад
ivanvss33
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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