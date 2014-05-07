Перенос сайта на другой хостинг + доработки

Требуется: 1. Реализовать на сайте функционал "Следить за ценой" для движка Битрикс: малый бизнес. На странице товара есть (будет) кнопка "Следить за ценой": - включаем только для зарегистрированных пользователей (пользователь должен зарегатся) - делаем таблицу со структурой (ид|ид ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В этом месяце требуется:
- Нужно перенести сайт на новый хостинг http://hostland.ru/
- Доработки по сайту:
1. Новая страница создается в шаблоне: http://vladstalsnab.ru/catalog/job-sales-manager.php?
А нужно, чтоб на странице присутствовало вертикальное меню и блок "Вы смотрели" находился под меню, как на остальных страницах.
2. Проверить форму регистрации, некоторые клиенты жалуются, что они вводят логин и пароль при регистрации, и система дает с этими данными зарегистрироваться, а когда они пытаются войти в личный кабинет, то выходит ошибка. Возможно есть запрещенные символы или еще что-то, нужно устранить причину.
3. Вывод перечеркнутой цены со скидкой в превью, т.е. в карточке товара скидка выглядит: старая перечеркнута (черным цветом), а новая выделена красным цветом.
А в плитке товара (т.е. на странице, где выведены все товары раздела) написано 2 цены и обе красным цветом. Т.е. нужно привести к такому же виду, как и в карточке товара
Пример: http://vladstalsnab.ru/catalog/?q=2017&s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA (на поиске нужно найти Лестница двухсекционная алюминиевая Вершина ВР2017 2х17 ступеней)
Личные качества: Порядочный, Грамотный, Надежный
Требования: Опыт работы с 1С-Битрикс от 1 года
Оплата за результат.
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