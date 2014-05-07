[mvp] Разработать Task Manager на Framework

Доброго! Есть сайт, oakfloor.ru, в блоке с картинками дубовых расцветок нужно сделать кликабельными не только кнопку "подробнее", но и саму картинку. Небольшая проблема в том, что выводится все скриптом (в аттаче). Задача простая для тех, ...