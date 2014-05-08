Правки Opencart

Веб-программированиеЗавершен2 заявки166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно на сайте winehelp. ru подредактировать поиск. Сделать так что-бы искало не только по названию, а так же по производителю, стране и т.п.

ожидаю сроки и цены.

OpenCart
10 лет назад
igor_bcm
Игорь 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AllaKurochka
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
2 дня
Супер! Сделала за несколько часов, хотя оговаривалось 2 дня. Очень понравилось сотрудничать. Будем работать дальше. Рекомендую!
Задача была поставлена понятно, работа оплачена своевременно, все как должно быть. Поэтому было легко и приятно работать. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Требуется удаленный помощник

    $500

    Ищу помощника, в задачи которого будут входить написание новых модулей для сайта агентства недвижимости. Знания PHP+MySQL. Знание Ajax и JQuery приветствуется. Заданий в месяц будет немного. з.п. 10 т.р. в месяц.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать функционал для интернет магазина

    $100

    Нужно сделать для товаров выбор по параметрам. У одного товара есть 4 разных цены (категории) и у каждой категории есть порядка 20 цветовых решений. приблизительно вот так http://kuhni-vardek.ru/components/nizhnie_sektsii/tumba_20sm/

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта на другой хостинг + доработки

    В этом месяце требуется: - Нужно перенести сайт на новый хостинг http://hostland.ru/ - Доработки по сайту: 1. Новая страница создается в шаблоне: http://vladstalsnab.ru/catalog/job-sales-manager.php? А нужно, чтоб на странице присутствовало вертикальное меню и блок "Вы смотрели" находился под ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать модуль для битрикса

    Требуется: 1. Реализовать на сайте функционал "Следить за ценой" для движка Битрикс: малый бизнес. На странице товара есть (будет) кнопка "Следить за ценой": - включаем только для зарегистрированных пользователей (пользователь должен зарегатся) - делаем таблицу со структурой (ид|ид ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку фотогалереии

    К проекту прикрепил архив с версткой фотогалереи, нужно поправить верстку (результаты работы проверить в последних версиях ИЕ, Оперы, Хрома, Мазилы и Сафари!!!): 1 Надо сделать чтобы не обводились картинки при клике на них https://disk.yandex.ua/public/?hash=zRKrgWyDt4EJIVvOhhJGls67sok0nZQlvW36CsJXhWE%3D (к ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работы по структуре сайта

    Здравствуйтек есть сайт www.imperiataxi.ru Ситуация в следующем сайт был просто на php его перенесли на движок wordpress Все перенесено благополучно но есть 1 момент нужно вернуть старую структуру сайта так как покупали ссылки и т.д Упали посещения. Сейчас ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Внести небольшую правку на сайт (js)

    Доброго! Есть сайт, oakfloor.ru, в блоке с картинками дубовых расцветок нужно сделать кликабельными не только кнопку "подробнее", но и саму картинку. Небольшая проблема в том, что выводится все скриптом (в аттаче). Задача простая для тех, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Система конфигурирования профильных карнизов

    Необходимо разработать конфигуратор профильных карнизов. Карниз это не палка на которой висит штора, а сложное инженерное решение из нескольких линий, каждая из которых состоит из разных профильных систем с разными параметрами и разными размерами. Предварительное ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад