Баг на сайте - неработающее меню на Ipad

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в левой части есть меню, у него синяя кнопка сверху "каталог"

- на десктопе при наведении мышью на нее вываливается подменю

- на android устройствах подменю открывается при клике на кнопку "каталог"

- на айфонах и айпадах клик по этой кнопке не работает

Задача - сделать чтобы клик работал.