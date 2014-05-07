Доработать функционал интернет-магазина.

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Интернет-магазин www.mastergtr.ru работает под управлением джумла 2.5.19 и виртуа марта 2.0.18, используется коммерческий шаблон.

Нужно устранить проблемы:

1) активация пользователей работает через раз, проходя по ссылке активации выдает ошибку, что пользователь заблокирован. Пришлось включить автоматическую активацию всех пользователей. Нужно исправить.

2) Товар не добавляется в корзину у некоторых пользователей, я так понял все зависит от версии браузеров. Нужно сделать чтобы у всех все добавлялось.

3) Баннеры блокируются антивирусом. При нажатии на баннер не открывается ссылка. Нужно исправить.

4) При просмотре товаров внизу появляется список RECENTLY VIEWED PRODUCTS, нужно его полностью убрать. При попытках отключить из "админки" ничего не происходит.

5) Баннер под категориями товаров "Мы принимаем RBK" нужно переместить на место баннера "оплати безопасно" чтобы он там аккуратно и красиво сидел.))

6) Вход в "админку" происходит со второй попытки, не смертельно, но напрягает. Надо исправить.

Ждем Ваших заявок! )))

10 лет назад
mastergtr
Василий 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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