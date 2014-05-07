Приложение

Требуется доработать программное обеспечение онлайн кинотеатра и "натянуть" новый дизайн. Примерный перечень работ: - Адаптивная верстка предоставленного дизайна (основная часть выполнена, треуется допилить) - Внедрение HTML кода в существующий движок (PHP 5, smarty в качестве шаблонизатора) - Модернизация ...
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Ищем программиста для разработки 4-х страничного простого приложения на DevExtreme (TypeScript) .
Проект разовый. Работа удаленная.
Оплата 20000 руб.
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