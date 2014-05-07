Считать/записать картинку в муз файле

$15
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки206 просмотров
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Нужно через getId3 или как-то еще помочь сделать скрипт который будет считывать и записывать изображение в тег id3. интерфес не нужен, ужен сам блог кода, который читает картинку и который записывает.

10 лет назад
trusak
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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